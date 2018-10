Maltempo: De Martino, Lazio-Inter si disputerà, non attendiamo ulteriori comunicazioni

- "Ci sono degli aggiornamenti dell’ultima ora: non ci sono comunicazioni in base alle quali la gara di questa sera Lazio-Inter verrà rinviata. Non ci saranno ulteriori riunioni o comunicazioni in tal senso. Ad ora, la partita si giocherà e non stiamo attendendo informazioni o riunioni a tal proposito. La partita, al momento, si giocherà salvo comunicazioni successive che, per ora, non attendiamo. La gara ufficialmente si gioca. Decisioni di questo tipo non vengono prese dalle Società: a noi spetta comunicare tempestivamente ciò che accadrà e, al momento, la partita si disputerà perché non stiamo attendendo comunicazioni che possano variare la situazione attuale". Così Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel. (Rer)