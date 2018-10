Speciale difesa: Spagna, gli investigatori cercano in 15 paesi le tangenti sulla vendita di armi a Riad

- Gli investigatori che si occupano del caso Defex, l'azienda pubblica spagnola accusata di corruzione nella vendita di armi all'Arabia Saudita, stanno seguendo i movimenti di denaro sospetto in numerosi paesi europei e non. Secondo alcune fonti, le autorità di Madrid avrebbero ufficialmente richiesto informazioni su conti bancari e su titolari di imprese a 15 Stati, di cui alcuni considerati paradisi fiscali. Lo rende noto il quotidiano "El Pais", ricordando che sono passati quattro anni dallo scoppio dello scandalo che ha travolto Defex, statale al 51 per cento, e sei anni dall'inizio delle indagini sul presunto traffico di tangenti. Durante questo periodo, la procura anti-corruzione ha richiesto la cooperazione legale di Portogallo, Lussemburgo, Svizzera, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda e Romania, che si aiutano reciprocamente nel quadro dell'Unità di cooperazione giudiziaria europea. Ma ha anche inviato rogatorie a Singapore, Messico, Stati Uniti, Hong Kong, Angola, Isole Cayman e Nuova Zelanda. (Res)