Speciale difesa: Germania, avviate indagini per terrorismo su tentativo di deragliamento treno alta velocità in Baviera

- La Procura generale della Baviera e l'Ufficio centrale per il contrasto all'estremismo e al terrorismo di Monaco hanno avviato le indagini per terrorismo sul tentativo di deragliamento di un treno ad alta velocità Ice avvenuto il 7 ottobre scorso presso Allersberg in Franconia centrale, lungo ferrovia tra che collega il capoluogo bavarese a Berlino attraverso Norimberga. Lo riferisce oggi l'emittente televisiva tedesca "n-tv". Secondo quanto reso noto da un portavoce dell'Ufficio per le indagini penali della Baviera, "ignoti hanno posto un ostacolo sulla linea ferroviaria". "Non è chiaro finora se si sia trattato di un cavo d'acciaio o di pali di legno", afferma "n-tv". Per le autorità bavaresi, gli autori dell'attentato "intendevano ovviamente provocare il deragliamento del treno". Fortunatamente, "l'incidente è stato evitato per poco: il macchinista ha, infatti, notato soltanto un rumore sospetto quando il treno ha oltrepassato la barriera" posta sui binari. Durante le prime indagini, sono stati ritrovati "frammenti di un cavo di acciaio e materiali sospetti, tra cui una lettera minatoria in caratteri arabi in cui si annunciavano nuovi attentati, senza precisare gli obiettivi". (Res)