Speciale difesa: "The Guardian", MI5 guiderà la lotta contro il crescente estremismo di destra

- L'MI5, l'agenzia di sicurezza interna e controspionaggio del Regno Unito, prenderà la guida della lotta contro il terrorismo di estrema destra nel paese, nella convinzione che i suprematisti bianchi stiano aumentando i loro sforzi per fomentare i conflitti e la violenza razziale. Lo scrive oggi il quotidiano britannico "The Guardian" rivelando che, nei giorni scorsi, il governo di Londra avrebbe preso questa decisione al termine di mesi di consultazioni e negoziati tra tutti gli attori coinvolti. Secondo il "Guardian", l'ideologia e le attività dell'estrema destra d'ora in poi saranno considerate una grave minaccia alla sicurezza nazionale del Regno Unito, al pari del jihadismo musulmano e del terrorismo in Irlanda del Nord. Il monitoraggio dell'estremismo di destra sarà sottratto alle ordinarie forze di polizia e affidato alla responsibilità dell'MI5. In pratica, spiega "The Guardian", sarà il controspionaggio a indagare sulle attività dei gruppi di estrema destra che potrebbero degenerare in azioni terroristiche, sfruttando capacità tecniche e operative superiori a quelle della polizia per identificare gli individui sospetti di porre una seria minaccia. Quando dei sospettati venissero individuati, la competenza passerebbe all'ufficio So15, il comando anti-terrorismo della polizia, che diventerà il "braccio esecutivo"dell'MI5, incaricato di sventare gli eventuali piani di attentati ed arrestarne i responsabili. Questa divisione dei compiti, secondo le fonti dell’intelligence britannica citate dal "Guardian", avrebbe trovato il consenso generale delle autorità del Regno Unito e sembra aver già molto migliorato la cooperazione tra polizia e servizi segreti del paese, che in passato invece hanno sempre avuto relazioni molto tormentate. La decisione, annota il "Guardian", giunge in un momento in cui aumentano i timori a livello globale per la minaccia posta dai terroristi di estrema destra, soprattutto dopo i recenti episodi avvenuti negli Stati Uniti: la strage anti-semita commessa nella sinagoga di Pittsburgh in Pennsylvania e i pacchi bomba spediti ad alcuni tra i maggiori oppositori del presidente Donald Trump, tra i quali l'ex presidente Barack Obama e la candidata del Partito democratico alle presidenziali tenute nel 2016 negli Usa, Hillary Clinton. Nel Regno Unito, ricorda il "Guardian", dal marzo del 2017 sono stati scoperti e sventati ben quattro complotti terroristici da parte di individui di estrema destra e le forze dell'ordine stanno conducendo un centinaio di indagini sulle attività di gruppi della destra radicale. Si tratta di una minaccia crescente, ben individuata dal recente rapporto del Centro unificato per le analisi sul terrorismo del Regno Unito (Jtac), il primo interamente dedicato al fenomeno dell'estremismo di destra. (Res)