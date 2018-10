Maltempo: Regione Lombardia estende allerta codice rosso

- La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, conferma ed estende la situazione di allerta sui territori della regione con una comunicazione di elevata criticità (codice rosso) per rischio idrogeologico dalle ore 13 del 29 ottobre, fino a revoca, sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (Laghi e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di Bergamo), IM-07 (Valcamonica, province di Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province di Bergamo e Brescia). A seguito dei rovesci in corso, è stata inoltre diramata una comunicazione di elevata criticità (codice rosso) per rischio idraulico sulle zone omogenee IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di Bergamo) e IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese). L'avviso vale anche come comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio idrogeologico sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia). Stesso codice arancione, ma per rischio idraulico, per le zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-07 (Valcamonica, province Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province Bergamo e Brescia), IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta Pianura centrale, province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano, Mantova) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia). La Sala operativa segnala anche codice arancione per rischio vento forte su tutto il territorio regionale. Si raccomanda di prestare attenzione transitando nei pressi di impalcature, cartelloni, alberi. In conseguenza delle precipitazioni diffuse registrare nelle ultime 24 ore, con cumuli di pioggia sui settori alpini e prealpini tra i 200 e i 350 ml e delle ulteriori precipitazioni previste l'Avviso della Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia chiede di mantenere una fase di 'preallarme' per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. (segue) (com)