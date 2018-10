Infrastrutture: Repubblica Ceca chiederà prestito a Bei per modernizzazione ferrovie

- La Repubblica Ceca ha chiesto un prestito di 11,5 miliardi di corone (circa 460 milioni di euro) dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). Tali fondi dovrebbero essere usati nel periodo 2019-2025 per la modernizzazione delle ferrovie, nello specifico per il miglioramento di otto sezioni di corridoi ferroviari. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Ctk" citando una proposta del ministero dei Trasporti, che sarà approvato dal governo mercoledì. Altri 11,5 miliardi di corone forniranno il progetto allo stato e meno di un miliardo genererà denaro dai fondi europei. La modernizzazione dovrebbe concentrarsi principalmente sul miglioramento di alcune sezioni tra Praga e Brno, sulla tratta internazionale che congiunge Amburgo e Budapest. Ulteriori lavori saranno effettuati sulla tratta tra Olomouc, Ostrava e il confine con la Polonia. (Rep)