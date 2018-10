Camera: domani proiezione documentario Prima guerra mondiale, partecipa Fico

- In occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, alla Camera dei deputati viene proiettato in anteprima il documentario "4.11.1918 Fine", prodotto da Rai Cultura, scritto da Nicola Maranesi. Lo rende noto Montecitorio in un comunicato. L'appuntamento si svolge domani, martedì 30 ottobre, alle ore 18, nell'Aula del palazzo dei Gruppi parlamentari. Partecipa il presidente Roberto Fico. Interviene Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura. La presentazione del documentario viene trasmessa in diretta webtv.(Com)