Moldova: primi nove mesi 2018, quasi 1 miliardo di dollari in trasferimenti denaro dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasferimenti di denaro dall'estero in Moldova hanno superato i 955 milioni di dollari nei primi nove mesi di quest'anno. Le rimesse hanno mantenuto un elevato tasso di crescita durante il 2018 e ha raggiunto una media del 9,5 per cento rispetto al periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Lo riferisce la Banca nazionale della Moldova con un comunicato. Il volume dei trasferimenti di denaro dall'estero alle persone fisiche attraverso le banche della Repubblica di Moldova è tornato a crescere prima della crisi dell'appropriazione indebita di un miliardo di euro dal sistema bancario del paese. Il massimo per questo periodo è stato raggiunto a maggio, quando sono stati trasferiti dall'estero fondi per 126 milioni di dollari. A settembre, tuttavia, si è registrata una diminuzione delle rimesse dell'11 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel settembre 2018, attraverso le banche autorizzate, sono stati trasferiti alle persone 97,38 milioni di dollari. Seguendo una ripartizione su area geografica, il 42,9 per cento dei trasferimenti a privati provengono dall'Unione europea, il 26,2 per centi dalla Comunità degli Stati indipendenti (Csi) e il 30,9 per cento dal resto del mondo.(Moc)