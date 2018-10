Regione: Leonori (Pd), su beni sequestrati grande opportunità per collettività

- "Si rafforza l'impegno della Regione a sostegno di quanti hanno in uso beni sequestrati alla criminalità, anche con nuove risorse. La Regione Lazio, dopo i 720mila euro per il finanziamento di 13 progetti presentati da Comuni e Associazioni nel 2018, rinnova il suo impegno con un nuovo bando da 488mila euro, al fine di supportare e contribuire al riutilizzo sociale dei beni confiscati alle Mafie per la loro restituzione alla collettività". Così in una nota la consigliera regionale Dem Marta Leonori." Il bando presentato oggi per le ristrutturazione dei beni va in questa direzione e aggiunge un tassello ai numerosi impegni e interventi che la Regione ha assunto in questi anni. Importante, inoltre, aver scelto per l’annuncio il villino sequestrato al Trullo alla Banda della Magliana, che a breve sarà destinato a progetti a tutela dei diritti delle donne, anche come simbolo della lotta alla criminalità organizzata e della restituzione dei beni comuni ad una comunità",aggiunge Leonori. (Com)