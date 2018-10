Maltempo: Baglio (Pd), grazie a Vvf e Polizia Locale per straordinario lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento difficile per Roma ci segnalano molti alberi caduti in tutta la città e un ferito tra i Vigili del Fuoco. A tutti gli operatori, Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Locale, il mio grazie per il lavoro grande che stanno facendo e che faranno nelle prossime ore. Grazie davvero, ragazzi!" Così in una nota la consigliera capitolina del PD Valeria Baglio. (Com)