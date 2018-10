Maltempo: Pd Campidoglio, grazie a pompieri, vigili urbani e protezione civile

- "L'emergenza maltempo che in queste ore sta mettendo a dura prova la tenuta della nostra città ci tiene in grande apprensione. Ringraziamo e sosteniamo l'operato di centinaia di operatori dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, della Polizia municipale che stanno lavorando per la sicurezza di tutti i cittadini e che si ritrovano a fronteggiare una situazione molto critica. Purtroppo l'emergenza è resa ancora più grave per via dell'impreparazione che ha colto di sorpresa l'amministrazione Raggi e che oggi fa pagare ai romani il conto della mancata cura e manutenzione del verde". Così in una nota il gruppo Pd capitolino. (Com)