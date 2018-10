Brasile: Bolsonaro presidente, al via oggi il processo per il passaggio di consegne

- Prende il via oggi in Brasile il processo di transizione tra i governi del presidente uscente di Michel Temer e del presidente eletto Jair Bolsonaro. Un passaggio di consegne all'insegna della "trasparenza totale", ha fatto sapere l'esecutivo in carica segnalando che la squadra di Bolsonaro riceverà informazioni dettagliate sui ministeri e sulle attività portate avanti negli ultimi due anni, i contratti in essere, le opere pubbliche iniziate e il bilancio pubblico previsto. Il presidente eletto potrà nominare fino a cinquanta funzionari che entrano a far parte della commissione per il passaggio di poteri, in carica fino al 10 gennaio. Nomine che, ha assicurato il futuro ministro dell'Interno Onyx Lorenzoni, verranno effettuate nelle prossime 48 ore. A coordinare le operazioni sarà il ministro dell'Interno (Casa Civil), Eliseu Padilha. Il processo di transizione del governo in Brasile è disciplinato da una legge del 2002, che obbliga il governo in carica a fornire tutte le informazioni al futuro governo. (segue) (Brb)