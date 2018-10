Speciale difesa: Medio Oriente, le reazioni alla storica visita in Oman del premier israeliano Netanyahu

- La storica visita a sorpresa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Oman, paese arabo del Golfo che formalmente non ha relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico, ha suscitato diverse reazioni sulla stampa mediorientale e internazionale. Il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” ricorda che pochi giorni prima di Netanyahu, anche il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, si era recato in Oman, ventilando l’ipotesi che il sultanato stia cercando mediare tra le parti o di far avanzare il piano di pace degli Stati Uniti. Tuttavia, secondo l’analista di affari arabi Ehud Ya'ari di “Hadashot TV” il motivo della missione del premier israeliano era un altro. "L'Oman vuole essere un mediatore tra Israele e i palestinesi. Ma lo Stato ebraico non ha bisogno dell'aiuto di nessuno per parlare con i palestinesi. L’Oman è un mezzo per parlare Teheran". Il ministro degli Esteri iraniano, Mohamed Javad Zarif, infatti, si era recato in Oman pochi giorni prima di Netanyahu, il 23 ottobre. Se l'influenza dell'Oman su Israele e sui palestinesi appare limitata, l'importante posizione geostrategica del paese - sulla punta sud-orientale della penisola arabica, con l'Arabia Saudita a nord e l'Iran a est - consente a Mascate di svolgere un importante ruolo di mediazione tra Israele e Teheran. "I paesi vanno in Oman se hanno un messaggio da consegnare all'Iran", ha detto Ya'ari. Secondo un alto funzionario israeliano citato dal “New York Times”, l’Oman potrebbe diventare per Israele un canale non solo con l'Iran, ma anche con la Siria. Mascate, peraltro, mantiene buoni rapporti anche con Hezbollah in Libano, altro grande nemico dello Stato ebraico. La visita di Netanyahu, secondo il funzionario citato dal New York, è il frutto di quattro mesi di negoziati e segue anni di rapporti segreti tra Israele e Oman, condotti dal Mossad israeliano e dal sultano Qaboos bin Said, che ha guida il paese ormai dagli anni Settanta. "La visita è un passo significativo per attuare la politica che prevede il rafforzamento dei legami con i paesi della regione sfruttando al contempo i vantaggi di Israele in materia di sicurezza, tecnologia ed economia", ha detto Netanyahu citato dal quotidiano israeliano "Arutz Sheva. "Sono tornato in Israele dopo una visita ufficiale in Oman, dove ho incontrato il sultano Qaboos bin Said, il leader dell'Oman". Netanyahu e la moglie Sara sono stati "invitati dal sultano a visitare l'Oman dopo un lungo negoziato tra i due paesi, il primo dal 1996", ha aggiunto il premier. La notizia è stata riportata anche dall'emittente omanita "Oman Tv" che ha pubblicato un servizio di due minuti sull'incontro. Le parti hanno discusso delle modalità per promuovere il processo di pace in Medio Oriente e di temi legati alla stabilità regionale. I due paesi non hanno rapporti diplomatici ufficiali. Secondo "Arutz Sheva", Netanyahu ha guidato una delegazione composta dal direttore del Mossad, Yossi Cohen, del consigliere per la Sicurezza nazionale, Meir Ben-Shabat, dal direttore generale del ministero degli Esteri, Yuval Rotem, dal capo di gabinetto del premier Yoav Horowitz e dal consigliere militare Avi Balot. (Res)