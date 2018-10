Speciale difesa: Egitto sventa tentativo di contrabbando di armi e droga dalla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate egiziane hanno sventato un tentativo di contrabbandare armi e ingenti quantità di droga dalla vicina Libia. Lo ha reso noto il portavoce militare Tamer al Rifae in una dichiarazione. "Le guardie di frontiera insieme alle forze del distretto militare occidentale hanno fermato due veicoli fuoristrada al confine occidentale, trovando tre mitragliatrici, un fucile da cecchino, cinque caricatori, 115 cartucce e un telefono satellitare", si legge nella dichiarazione. Inoltre, i militari hanno confiscato una grande partita di droga - circa un milione di pillole e una tonnellata di altre sostanze stupefacenti. Gli interessi dell’Egitto in Libia sono soprattutto mirati a mettere in sicurezza il confine desertico con la Libia. E la situazione di sicurezza nel paese delle piramidi continua ad essere caratterizzata dallo stato di emergenza, peraltro recentemente prolungato di altri tre mesi. (Cae)