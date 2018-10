Speciale difesa: India, necessarie sanzioni dell'Onu contro i terroristi coinvolti in violenze sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di elencare terroristi e gruppi terroristici coinvolti in violenze sessuali nei conflitti armati, sottolineando che il perseguimento dei criminali coinvolti in reati transfrontalieri è fondamentale per rendere giustizia alle vittime. Il primo segretario della missione permanente dell'India all'Onu, Paulomi Tripathi, ha affermato che il ruolo e le prospettive delle donne nei processi di pace rimangono ampiamente trascurate nonostante il quadro normativo e operativo relativo all'agenda per le donne, la pace e la sicurezza sia stato considerevolmente rafforzato negli ultimi due decenni. Ha espresso preoccupazione per il fatto che la violenza sessuale, i rapimenti e il traffico di esseri umani continuano ad essere usati come armi da guerra nei conflitti armati da attori non statali e organizzazioni terroristiche. "Le reti criminali transfrontaliere in rapida espansione finanziano il terrore, forniscono armi, reclutano e addestrano combattenti stranieri e destabilizzano intere regioni che colpiscono in modo sproporzionato le donne", ha detto durante un dibattito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su "Donne, pace e sicurezza". Tripathi ha osservato che i movimenti su larga scala di rifugiati provenienti da conflitti armati aumentano la vulnerabilità delle donne alla discriminazione e allo sfruttamento. Sottolineando la necessità di una cooperazione globale su questo fronte, ha affermato che nessun paese è in grado di contrastare efficacemente queste sfide da solo. "Dato che l'Assemblea generale si concentra su uno sviluppo inclusivo e sensibile al genere per costruire società pacifiche e resilienti, il Consiglio deve spingere per una cooperazione efficace nella lotta al terrorismo che minaccia la pace e la sicurezza", ha detto. Tripathi ha affermato che il Consiglio deve compiere ogni sforzo per realizzare il pieno potenziale dell'integrazione delle donne, della pace e delle considerazioni di sicurezza nei regimi sanzionatori. (Inn)