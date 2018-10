Speciale difesa: Siria, portavoce governo tedesco, Merkel convinta a “esplorare ogni possibilità per fine a sofferenze” popolazione

- Al vertice sulla Siria tra Germania, Russia, Francia e Turchia in corso a Istanbul, il cancelliere tedesco Angela Merkel è “convinta che si debba esplorare ogni possibilità per porre fine alle sofferenze” della popolazione siriana dopo sette anni di guerra civile. È quanto affermato dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Per Merkel, ha proseguito Seibert, “si devono sfruttare tutti i canali di comunicazione con gli attori importanti del conflitto” siriano, ossia la Russia “come alleato del regime” del presidente siriano Bashar al Assad, e la Turchia che, “come paese vicino” alla Siria, “vi persegue i suoi interessi”. Per il portavoce del governo tedesco, l'accordo tra Russia e Turchia sull'istituzione di una zona demilitarizzata nel governatorato di Idlib, in Siria nord-occidentale, costituisce “un primo passo importante per evitare una massiccia offensiva” dell'esercito siriano e “una catastrofe umanitaria” nella regione. Ora, ha evidenziato Seibert, “la domanda è come giungere a un cessate il fuoco e a una sicurezza permanente per la popolazione di Idlib”. (Geb)