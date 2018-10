Speciale difesa: Cina e Bangladesh pronti a rafforzare cooperazione delle forze dell'ordine

- La Cina spera di rafforzare la cooperazione tra le forze dell'ordine con il Bangladesh: lo ha riferito Zhao Kezhi, consigliere di stato cinese e ministro della Pubblica sicurezza, che ha incontrato il ministro degli Affari interni del Bangladesh Asaduzzaman Khan. Zhao ha detto che i leader dei due paesi hanno hanno delineato il nuovo progetto per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due paesi. Notando che Cina e Bangladesh sono buoni vicini, buoni amici e buoni partner, ha detto che Pechino è pronta a collaborare con Dacca per attuare l'importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi. L'alto funzionario cinese ha poi auspicato che i dipartimenti di polizia dei due paesi miglioreranno gli scambi e le comunicazioni, il meccanismo di cooperazione e lavoreranno insieme per la sicurezza dei progetti nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Nuova via della seta). (Cip)