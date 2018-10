Speciale difesa: Iran, deputato ultraconservatore Ghodoosi, "in corso negoziati segreti fra Teheran e Washington a Mascate"

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, avrebbe intavolato un negoziato “segreto” con gli Stati Uniti a Mascate, in Oman, contravvenendo alle disposizioni della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Lo ha detto il parlamentare ultraconservatore Javad Karimi Ghodoosi, membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera presso il Majles, l’Assemblea consultiva islamica, in un’intervista all’agenzia di stampa iraniana “Moj”. Il deputato iraniano, membro del partito fondamentalista radicale Fronte della stabilità della rivoluzione islamica, ha detto di avere informazioni “molto credibili” sul fatto che Zarif abbia tentato di “aprire un canale di comunicazione” con l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nonostante l’opposizione di Khamenei. Durante un discorso ai militanti della Forza di resistenza Basij, gruppo paramilitare che opera sotto la Guardia Rivoluzionaria iraniana, Khamenei aveva respinto ogni nuovo negoziato con Washington, accusando di tradimento chiunque provi a trattare con gli Usa. Tuttavia, di fronte alle crescenti pressioni che minacciano la sua posizione e il suo regime, molti osservatori sostengono che Khamenei potrebbe istruire il governo a negoziare con Washington. (Irt)