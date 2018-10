Speciale difesa: Azerbaigian-Stati Uniti, amministrazione presidenziale Baku, visita Bolton favorirà sviluppo relazioni

- La visita del consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton, in Azerbaigian apre nuove opportunità per la cooperazione bilaterale. Lo ha detto il vice direttore del Dipartimento per gli affari esteri dell'amministrazione presidenziale azerbaigiana, Hikmet Hajiyev, ha detto in un'intervista al programma radiofonico statunitense “John Batchelor Show”. Durante l'intervista, Hajiyev ha parlato della visita di Bolton in Azerbaigian, del conflitto con l’Armenia per la regione del Nagorno-Karabakh, del VI Forum internazionale umanitario di Baku, del successo raggiunto dall'Azerbaigian durante gli anni dell'indipendenza, della politica energetica del paese caucaisco, della cooperazione regionale e le relazioni con i paesi vicini. Durante il programma, Hajiyev ha osservato che l'Azerbaigian è un paese importante da un punto di vista strategico e durante la visita di Bolton si sono svolti utili colloqui con il presidente Ilham Aliyev. Hajiyev ha sottolineato che la visita apre nuove opportunità per la cooperazione bilaterale nei settori dell'energia, della sicurezza, della lotta al terrorismo. Parlando della cooperazione regionale e dei progetti energetici avviati dall'Azerbaijan, il rappresentante dell’amministrazione presidenziale ha sottolineato che il conflitto con l'Armenia rimane la principale minaccia alla sicurezza regionale. Hajiyev ha aggiunto che al fine di ottenere progressi nella risoluzione del conflitto, l'Armenia deve ritirare le sue truppe dai territori occupati dell'Azerbaigian. (Res)