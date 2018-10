Speciale difesa: Armenia, polizia neutralizza attentatore suicida dinnanzi al palazzo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino armeno di 43 anni ha tentato nel fine settimana di entrare nel palazzo del governo armato di una bomba a mano. Secondo quanto riferito dal Servizio di sicurezza nazionale, gli agenti di guardia sono riusciti a neutralizzare l’uomo prima che potesse compiere il gesto. Stando a quanto riportato, il 43enne intendeva penetrare nell’edificio e farsi saltare in aria. Attualmente l’uomo si trova in custodia. Il primo a riportare notizie chiare su quanto avvenuto è stato il vice primo ministro Tigran Avinyan che si trovava all'interno dell'edificio quando è avvenuto l'incidente. L’aspirante suicida, prima di tentare questo gesto disperato, aveva chiamato il numero del servizio d’emergenza, comunicando alla polizia le sue intenzioni. Il ministero per le Situazioni di emergenza armeno ha subito inviato sul posto un'unità di emergenza e una di risposta tattica alla scena, oltre che informare il Servizio di sicurezza nazionale e la polizia che presidiano la sede del governo. "Quando il personale di emergenza ha raggiunto la scena, i nostri colleghi - i funzionari dei servizi di sicurezza nazionali in servizio presso il governo - stavano negoziando con l'uomo", ha detto il portavoce del ministero Satenik Asilyan. Il portavoce ha confermato che non ci sarebbero persone rimaste ferite durante l’operazione volta a neutralizzare l’uomo. (Res)