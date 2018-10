Speciale difesa: media britannici, aerei militari russi atterrati nei giorni scorsi in Libia orientale

- Due aerei militari russi sono atterrati nei giorni scorsi in una base della Libia orientale utilizzata dagli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il sito web britannico “Jane's 360” specializzato in intelligence militare. I segnali transponder hanno mostrato che due aeromobili passeggeri della Forze aerospaziali russe Tupolev Tu-154M hanno effettuato almeno due missioni attraverso l'aeroporto di Al Khadim. In particolare, i velivoli sono atterrati il 17 e il 22 ottobre nella Libia orientale di rientro da Khartoum, in Sudan, in rotta verso la base aerea russa Humaymim, nella Siria occidentale. Il 4 ottobre scorso, un aereo da trasporto russo Il-76 partito da Humaymim era stato avvistato vicino Creta, ma i dati di tracciamento non sono disponibili per determinare l'esatta destinazione, anche se la rotta sembrava indicare un possibile atterraggio in Libia. L’aeroporto di Al Khadim si trova all'interno del territorio controllato dall'Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica. Secondo “Jane's 360”, la base è stata utilizzata dagli Emirati Arabi Uniti per missioni aree di combattimento a sostegno delle operazioni militari dell'Lna contro le fazioni islamiste nel paese nordafricano. Secondo il tabloid britannico “The Sun”, decine di agenti del servizio d’intelligence militare russo Gru e di membri delle forze speciali Specnaz opererebbero attualmente in due basi militari russe già attive in Libia: una a Tobruk e l’altra a Bengasi. La presenza russa in Cirenaica, secondo il giornale britannico, verrebbe mascherata dalla “controversa compagnia militare privata Wagner, che ha già degli avamposti sul terreno”. Non solo: il “Sun” afferma che la Russia avrebbe già schierato “missili anti-nave Kalibr e il sistema di difesa anti-missile S300 sul terreno” in Libia. Fonti dalla Whitehall hanno riferito al “Sun” che “se la Russia si impossessasse del controllo delle coste del paese nordafricano, potrebbe scatenare una nuova ondata di migranti”. L’ambasciata russa a Londra ha smentito pubblicamente le rivelazioni del quotidiano “The Sun”, secondo cui l’intelligence britannica avrebbe avvertito la premier Theresa May che la Russia "vuole trasformare la Libia in una nuova Siria" e usare la sua presenza nel paese nordafricano per influenzare l'Occidente. “Questa notizia non ha nulla a che fare con la realtà. Noi la consideriamo come l'ennesimo tentativo di attribuire la responsabilità della situazione libica alla Russia, estranea all'attacco Nato del 2011 che ha gravemente violato una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha detto un portavoce dell'ambasciata, citato dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Rispettiamo pienamente la risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'embargo delle armi alla Libia”, ha aggiunto il portavoce, ricordando che la Russia invita le parti in conflitto in Libia a "impegnarsi in un dialogo costruttivo", mirato a trovare una soluzione politica che dal punto di vista di Mosca è l'unico modo per porre fine al conflitto. (Res)