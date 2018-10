Qatar-India: istituita commissione congiunta per sviluppo relazioni bilaterali

- I governi di India e Qatar, rappresentati dai rispettivi ministri degli Esteri, Sushma Swaraj e Mohammed bin Abdulrahman al Thani, hanno firmato oggi, in occasione della visita di Swaraj a Doha, una dichiarazione per l’istituzione di una commissione congiunta incaricata di riesaminare regolarmente la relazione bilaterale e le questioni regionali e globali di comune interesse. La dichiarazione dà seguito agli accordi presi nel giugno del 2016 dall’emiro qatarino Tamim Bin Hamad al Thani e dal primo ministro indiano, Narendra Modi, in occasione del viaggio ufficiale del secondo nel paese del Golfo Persico. (segue) (Inn)