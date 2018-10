Qatar-India: istituita commissione congiunta per sviluppo relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, la commissione avrà i compiti di elaborare proposte per rafforzare la cooperazione economica, commerciale, culturale, scientifica, tecnologica e nell’istruzione; verificare l’attuazione degli accordi conclusi tra i due paesi e individuare le soluzioni idonee a rimuovere gli eventuali ostacoli; facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze in regolari consultazioni. La commissione sarà copresieduta dia ministri degli Esteri o da loro delegati e potrà includere rappresentanti dei settori interessati dalla cooperazione bilaterale. Si riunirà a turno nei due paesi a intervalli e con un ordine del giorno concordati. Se necessario, potrà formare delle sottocommissioni temporanee o permanenti. (segue) (Inn)