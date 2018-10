Qatar-India: istituita commissione congiunta per sviluppo relazioni bilaterali (3)

- La visita della responsabile della diplomazia indiana in Qatar, la prima, rientra nel programma del governo Modi volto a rafforzare l’impegno nella regione del Golfo, che fornisce petrolio e gas naturale e in cui vivono milioni di lavoratori indiani emigrati. Swaraj ha incontrato l’emiro al Thani e incontrerà una rappresentanza della comunità dei connazionali, che conta circa 700 mila persone. Domani e dopodomani il suo viaggio proseguirà con una tappa in Kuwait. (Inn)