Tunisia: attentato di Tunisi, arrestato un presunto complice

- Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’attentato avvenuto oggi nell'Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, dove una donna di 30 anni si è fatta saltare in aria. L’arresto, secondo fonti della sicurezza locale, è scattato nelle vicinanze dell'attentato. Secondo la stampa tunisina, l’attentatrice si chiama Mouna, originaria di Sidi Alwan, circa 180 chilometri a sud di Tunisi. La donna era sconosciuta ai servizi d’intelligence e non era sospettata di appartenere a un’organizzazione terroristica. L'Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, è stata chiusa dopo l’attacco. Il primo bilancio provvisorio fornito dal ministero dell’Interno è di otto poliziotti e un civile ferito. Il corpo dell’attentatrice è ancora disteso in strada, dilaniato e carbonizzato dall’esplosione. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, esperti forensi e artificieri. Un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato sul posto. Tutte le strade che portano nel centro di Tunisi sono state chiuse. (Tut)