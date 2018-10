Balcani: vicepremier kosovaro Hoxhaj, Serbia rimane minaccia per la regione

- La Serbia rimane una minaccia per la regione dei Balcani: lo sostiene il vicepremier del Kosovo Enver Hoxhaj, secondo quanto dichiarato tramite il proprio profilo Twitter. Secondo il vicepremier, Belgrado è una minaccia in quanto "continua ad interferire in ogni stato vicino agendo come un'estensione della Russia". Hoxhaj afferma che le Forze di sicurezza kosovare, "un forza multietnica addestrata dalla Nato", non sono una minaccia. "L'apparato militare della Serbia, equipaggiato con una dottrina anti-occidentali e armi russe, è una minaccia", conclude il vicepremier di Pristina.(Kop)