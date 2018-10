Maltempo: Giottoli (Pd), in Municipio VIII situazione critica per alberi caduti

- "Nell'VIII Municipio sono molti i disagi causati dalla caduta di alberi. Intere strade sono bloccate, così come molte automobili. Ho segnalato criticità e chiesto interventi urgenti per via Poggio Ameno, via Consolini, Piazza dei Navigatori, via Cristoforo Colombo e tra gli incroci di via Ardeatina/vicolo Sette Chiese e via Ardeatina/via di San Sebastiano. In alcuni casi sono intervenuti i Vigili Urbani, per molti altri dovremo attendere i Vigili del Fuoco. In futuro bisognerebbe mettere a dimora piante resistenti alle calamità, come insegna l'esperienza del nord Italia". Così in una nota Eleonora Talli Giottoli, consigliera Pd dell'VIII Municipio di Roma.(Com)