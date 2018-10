Energia: premier algerino Ouyahia, nuova legge idrocarburi pronta “entro pochi mesi”

- La nuova legge sugli idrocarburi “sarà pronta entro pochi mesi”. Lo ha dichiarato il premier algerino, Ahmed Ouyahia, parlando oggi al Future Energy Summit di Algeri. "Il governo sta lavorando a un aggiornamento della legge sugli idrocarburi che sarà pronta entro in pochi mesi con l'obiettivo di attirare investimenti, migliorando le esplorazioni e in generale lo sfruttamento del settore”, ha dichiarato il premier algerino. Nel suo discorso Ouyahia ha sottolineato inoltre che il miglioramento del contesto economico globale in Algeria è oggetto di un programma di lavoro in cui il governo “sta lavorando in diverse direzioni”. Nel suo discorso, il premier algerino ha osservato che l’instabilità del mercato petrolifero ha un “effetto negativo” sui paesi produttori che hanno difficoltà a fare piani di investimento di lungo termine. (segue) (Ala)