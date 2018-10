Energia: premier algerino Ouyahia, nuova legge idrocarburi pronta “entro pochi mesi” (2)

- Parlando ai partecipanti alla conferenza di Algeri, che si chiuderà domani, Ouyahia ha inoltre elencato le opportunità rappresentate dall’Algeria, ricordando che il paese ha “riserve grandi di gas naturale che non sono state ancora sfruttate”. Alla luce di queste potenzialità, il premier algerino ha lanciato un invito esplicito alle compagnie straniere ad investire nello sviluppo del settore energetico algerino. Per quanto riguarda lo sfruttamento degli idrocarburi non convenzionali, in particolare il gas estratto da scisti bituminosi, Ouyahia ha dichiarato che lo sfruttamento di tali risorse, che hanno un forte impatto ambientale, verrà realizzato con “maggiore cautela”. Il premier ha infine confermato che il governo algerino sta incoraggiando l’utilizzo di energie rinnovabili in collaborazione con partner stranieri al fine di portare al 40 per cento il contributo delle forme di energia pulita nel mix energetico del paese entro il 2040. (Ala)