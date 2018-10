Comune: Morassut (Pd), forze civiche protestano contro amministrazione incapace

- “Era prevedibile, che prima o poi, qualcosa si muovesse a Roma per protestare contro un'amministrazione inadeguata e incapace. Le forme della protesta di sabato percorrono sentieri "civici", cioè muovono da contenuti concreti e reali dai quali purtroppo un po' tutti i partiti si sono mostrati lontani. La protesta ha un valore generale per le modalità con cui si è sviluppata: attraverso la rete, ma non solo, e con un ruolo trainante delle donne; coloro che pagano il prezzo maggiore per i disagi”. Lo scrive inun comunicato il deputato e membro della direzione nazionale del Partito democratico, Roberto Morassut.“La protesta contro il degrado - spiega Morassut - deve trovare uno sbocco in una strategia per la Capitale che riguarda l'assetto democratico dei poteri di governo metropolitano e la vicenda del debito finanziario (due questioni collegate). Poteri e risorse: la partita si gioca qui”.“La discussione sui poteri della Capitale - continua - è in corso nella maggioranza nazionale e occorre avere una proposta forte e nuova, non ‘convenzionale’ ma che vada al cuore del problema: una riforma costituzionale traguardata al 2021, anniversario dei 150 anni di Roma Capitale. Una proposta che deve porre il tema di un forte potere metropolitano con prerogative legislative, altrettanto forti poteri territoriali e che consenta lo sviluppo di azioni strategiche e di prossimità efficaci per governare uno dei territori urbani più complessi del mondo”. (Com)