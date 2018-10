Croazia: Partito social-liberale, usciremo dalla maggioranza se vi entra sindaco di Zagabria Bandic

- Il Partito social-liberale croato (Hsls) uscirà dalla coalizione di maggioranza in Croazia qualora dovesse entrarvi il sindaco di Zagabria Milan Bandic. Lo ha detto il presidente dell'Hsls Darinko Kosor al quotidiano "Vecernji list". Kosor ha affermato che "a differenza di altri partner, il nostro partito si è coalizzato con l'Unione democratica croata (Hdz, leader della maggioranza) prima delle elezioni, ovvero da quando ho creato l'intesa con (l'attuale premier) Andrej Plenkovic, in un momento in cui nessuno credeva alla nostra vittoria". Kosor ha in questo modo reagito alle indiscrezioni della stampa su un possibile rimpasto del governo che potrebbe interessare anche la lista indipendente di Bandic. Quest'ultimo sta affrontando in questo periodo due processi per corruzione e abuso di ufficio. L'Hsls ha ricevuto due incarichi ministeriali e quattro seggi nel parlamento monocamerale di Zagabria.(Zac)