Villapizzone: 33enne picchiato selvaggiamente, si esclude l'ipotesi di un'aggressione a sprangante

- Poco prima delle 23 di domenica notte un 33enne italiano si era recato con la fidanzata coetanea a casa di un amico in via Jacopino da Tradate, quartiere Villapizzone. Secondo la testimonianza della ragazza, il 33enne ha scavalcato il cancello perché al citofono non gli rispondeva nessuno. Poco minuti dopo la fidanzata ha visto uscire di corsa dalla palazzina 3-4 soggetti incappucciati e prima che si chiudesse il cancello è riuscita ad entrare dove ha trovato il fidanzato disteso a terra in un lago di sangue con il volto pesantemente segnato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 che hanno poi trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale San Carlo. Inizialmente sembrava che il 33enne, che è risultato avere dei precedenti, fosse stato preso a sprangate. Un’ipotesi che però non sembra avere un riscontro. La vittima, che solo stamattina ha ripreso conoscenza e che quindi deve essere ancora ascoltata dai militari, ha riportato diverse ferite al volto e una frattura al setto nasale che, tuttavia, non sembrano essere compatibili con un’aggressione a colpi di spranga.(Rem)