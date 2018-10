Trenord: Bussolati (Pd), a Busto Arsizio carrozza in fumo, come i piani di Fontana e Terzi

- Questa mattina il treno 10403, proveniente da Arona e diretto a Milano Porta Garibaldi, è arrivato alla stazione di Busto Arsizio con una carrozza avvolta nel fumo. Il convoglio è stato quindi evacuato e i pendolari sono stati fatti scendere, in attesa di un nuovo treno. Lo riporta in una nota il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati, precisando che il disservizio è stato segnalato dal comitato pendolari Gallarate-Milano. "Nulla è migliorato da quando il ministro Toninelli ha annunciato la svolta per i pendolari e Regione e Ferrovie dello Stato hanno promesso che Trenord avrebbe cambiato binario", attacca l'esponente dem. "Non ci sono nemmeno i famosi nove treni usati che dovevano sostituire quelli più vecchi e usurati: stando a quanto ha detto Trenord sabato a un incontro con i pendolari a Soresina, entro ottobre ne arriveranno in tutto tre. Vanno in fumo non solo i treni ma i piani disastrosi del presidente Fontana e dell'assessore Terzi", conclude Bussolati.(Rem)