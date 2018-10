Roma: Giro (Fi), Renzi contro Raggi come contro Marino

- "Renzi annuncia la fine della sindaca Raggi. Lui se ne intende visto che, solo tre anni fa, cacciò Ignazio Marino dal Campidoglio". Lo scrive in una nota il senatore Fi, Francesco Giro."Il Pd campa di litigi, epurazioni e licenziamenti - prosegue Giro - La strumentalizzazione messa in atto dal Partito Democratico della manifestazione anti-Raggi in Campidoglio è semplicemente stupida. La piazza il 27 ottobre 2018 era piena come lo era tre anni fa, il 25 ottobre 2015 in favore del sindaco Marino che il Pd ha cacciato. Stessa gente e stessi cittadini indignati. Oggi contro un sindaco e tre anni fa a favore di un sindaco. Ho postato le foto su Facebook e fanno davvero riflettere. Quanto alla sentenza del 10 novembre, il Pd farebbe bene ad evitare solo di parlarne dopo la decapitazione della sua classe dirigente romana per effetto di 'Mafia Capitale'. Anche noi abbiamo avuto gravi perdite e infatti evitiamo di fare i moralisti". (Com)