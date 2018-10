Germania-Egitto: presidente Al Sisi incontra a Berlino rappresentanti aziende tedesche

- Il presidente egiziano Abdel Fatttah al Sisi ha incontrato a Berlino i rappresentanti delle principali aziende tedesche nella serata di ieri. Lo riferisce il portavoce presidenziale Bassam Radi sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Al Sisi si trova dal 28 ottobre in visita ufficiale di quattro giorni in Germania per partecipare al summit sugli investimenti tedeschi nei paesi africani che aderiscono al “Compact with Africa” (Cwa) del G20. Elogiando lo sviluppo della cooperazione con le compagnie tedesche in ambito militare e della sicurezza, il capo dello Stato egiziano ha sottolineato come la partnership abbia contribuito a potenziare le capacità tecniche e di combattimento delle Forze armate del paese. In particolare, le capacità sono state rafforzate a livello mondiale dopo la consegna del secondo sottomarino ultramoderno ad agosto 2017, nel quadro di un accordo per la fornitura all’Egitto di quattro mezzi navali. Al Sisi ha confermato la volontà dell’Egitto di sviluppare una cooperazione con le aziende tedesche in questo campo, in modo da potenziare le capacità egiziane nel garantire la sicurezza nazionale. Il 30 ottobre, il presidente egiziano sarà al summit sugli investimenti tedeschi nei paesi africani che aderiscono al Cwa, iniziativa avviata nel 2017 durante la presidenza della Germania del G20 (2016-2017) per promuovere gli investimenti privati nel continente africano. (segue) (Cae)