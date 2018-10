Germania-Egitto: presidente Al Sisi incontra a Berlino rappresentanti aziende tedesche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento per gli investimenti tedeschi in Africa organizzato dal Cwa il 30 ottobre a Berlino sarà inaugurato dal cancelliere della Germania, Angela Merkel. Oltre ad Al Sisi, saranno presenti numerosi capi di Stato e di governo e ministri dei paesi africani che aderiscono all'iniziativa. Ad oggi è confermata la partecipazione di Al Sisi, del presidente tunisino Beji Caid Essebsi e del primo ministro etiope Abiy Ahmed. Durante il forum, verranno firmati diversi memorandum d'intesa su progetti di investimento tra imprese tedesche e i governi dei paesi africani che aderiscono al Cwa. All'evento la Germania sarà rappresentata dal ministro della Cooperazione economica e dello sviluppo, Gerd Mueller, con i sottosegretari di altri dicasteri, tra cui quello degli Esteri, ed esponenti di istituzioni pubbliche e private. Giungeranno a Berlino per il summit sugli investimenti tedeschi nei paesi africani del Cwa anche il presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Werner Hoyer, insieme a rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) della Banca mondiale e della Banca africana di sviluppo (Afdb). Saranno, infine, presenti le principali industrie e associazioni dell'imprenditoria della Germania oltre a singoli investitori. (Cae)