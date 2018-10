Maltempo: Comunità ebraica, rinviata a domani commemorazione attentato Pittsburgh

- "In riferimento alla commemorazione di questa sera presso il Tempio Maggiore di Roma per l'attentato antisemita dello scorso sabato a Pittsburgh, la Comunità Ebraica di Roma comunica che la cerimonia è annullata a causa delle condizioni meteorologiche. L'appuntamento è per domani sera, lunedì 29 ottobre alle ore 19.45". Lo comunica la Comunità ebraica di Roma. (Com)