Libia: manifestanti minacciano governo Tripoli di chiudere impianti petroliferi del Fezzan

- Un gruppo di manifestanti del sud della Libia ha minacciato di chiudere gli impianti petroliferi dell’intera regione del Fezzan. In un video diffuso in internet i manifestanti hanno minacciato di agire nei confronti degli impianti petroliferi del sud della Libia se l’esecutivo del premier Fayez al Sarraj non dovesse esaudire le loro richieste e quelle della popolazione locale che lamenta da tempo di essere abbandonati da parte delle istituzioni e la mancanza di servizi e sicurezza. Nel filmato i manifestanti hanno lanciato un ultimatum al governo di Tripoli dando fino all’11 novembre di tempo per eseguire le loro richieste. In caso contrario verrebbero chiusi tutti gli impianti di petrolio e gas del sud del paese. La situazione economica del Fezzan è in continuo deterioramento anche a causa della presenza delle milizie dei ribelli ciadiani e sudanesi che minano la sicurezza nella zona.(Lit)