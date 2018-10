Maltempo: Rfi, alberi su binari, traffico sospeso su Roma-Tivoli e Ciampino-Velletri/Frascati

- Rfi comunica su notiziario Infomobilità "Maltempo Lazio, situazione circolazione: Aggiornamento ore 13. Linea FL1, Roma – Fiumicino Aeroporto: dalle 12.20 traffico rallentato fino a 30 minuti per la presenza di una lamiera sulla sede ferroviaria a Magliana trasportata dal forte vento. Linea FL2, Roma – Tivoli: traffico sospeso per la presenza di alberi sui binari a causa del maltempo. Linea FL4, Ciampino – Velletri/Frascati: traffico sospeso per la presenza di alberi sui binari a causa del maltempo. In corso l’intervento dei tecnici di RFI". (Rer)