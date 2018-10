Ucraina: vicepremier Zubko, processo decentramento ha già portato risultati significativi

- Le riforme per il decentramento dei poteri in Ucraina hanno già portato a risultati significativi, trasformando tutte le regioni in hub per gli investimenti. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello Sviluppo regionale ucraino Hennadiy Zubko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Secondo il ministro, le regioni del paese hanno ricevuto “poteri, risorse e nuove responsabilità” nel processo di decentramento. “Ogni nostra regione può produrre ed esportare prodotti non solo a livello locale ma in tutta l’Ucraina e nei paesi dell’Unione europea. Abbiamo l’opportunità di cooperare nel settore dell’energia, della fabbricazione di macchinari, nel complesso agro-industriale, della produzione di condotte e nella metallurgia. Il decentramento ha trasformato le regioni ucraine in hub per gli investimenti”, ha affermato Zubko.(Res)