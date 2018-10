Maltempo: Pd Lazio, Raggi non pota alberi che cadono come birilli

- "A Roma cadono alberi come birilli. In quasi tutte le strade della Capitale si registrano piante e rami sulle auto parcheggiate, in terra, sui balconi delle case. Un rischio enorme per i romani, che pagano mesi e mesi di mancata manutenzione da parte della giunta Raggi. Da tempo chiediamo alla fallimentare sindaca di potare gli alberi e di pulire tombini e caditoie. Ma niente, i nostri appelli sono rimasti inascoltati. Ed oggi, conseguenza anche delle straordinarie condizioni atmosferiche, Roma è diventata un tappeto di tronchi e di rami. Di questo passo, ogni giorno che pioverà o tirerà vento, la Raggi sarà costretta a chiudere le scuole". Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. (Com)