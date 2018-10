Pd: Morassut, sosterrò Zingaretti, ma serve costituente democratici

- "È ormai evidente che occorre un salto ed una discontinuità nel modello associativo 'democratico'. Come dico da oltre due anni, occorre un superamento della forma partitica tradizionale che in modo caricaturale e per effetto di un istinto 'reazionario' si è imposto nel Pd degli ultimi anni e ci ha fatto smarrire l'idea di un partito-movimento che non abbiamo mai coltivato e sviluppato davvero ma che era nelle iniziali linee fondative. Questo tema dovrebbe essere al centro del congresso. Insisto sulla necessità di dar vita ad una 'Costituente" per un nuovo soggetto di 'movimento' che tenga fermi i valori ma muti la forma del Pd, da verticale in orizzontale e che si chiami 'Democratici'. Lo scrive il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut, in un articolo su HuffPostItalia."Spero che comunque questo congresso in corso e che purtroppo si svolge con regole immutate - continua Morassut - possa essere utile per aprire tale processo e che la candidatura di Zingaretti, che sosterrò, possa interpretarlo nel modo più aperto. Per le elezioni europee, occorrerà dare il senso di uno schieramento aperto e che vada oltre il Pd ma non basta limitarsi ad una lista, né basterà una nuova "fusione fredda" con gruppi di rappresentanza politica differenti". (Com)