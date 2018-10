Russia-Brasile: Cremlino, speriamo di poter proseguire cooperazione bilaterale dopo vittoria Bolsonaro a presidenziali

- Il Cremlino spera di portare avanti la cooperazione con il Brasile a seguito della vittoria di Jair Bolsonaro alle elezioni presidenziali. Lo ha dichiarato oggi il portavoce presidenziale, aggiungendo che il capo di stato russo, Vladimir Putin, ha inviato un telegramma di congratulazioni al presidente eletto brasiliano. Il leader conservatore è uscito vincitore dalle elezioni presidenziali, con il 55 per cento dei consensi. “Il Brasile è senza dubbio un partner importantissimo per la Federazione Russa, e abbiamo sempre prestato molta attenzione allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione bilaterale in tutto il mondo. Speriamo davvero che la collaborazione tra Mosca e Brasilia possa continuare con il nuovo presidente”, ha dichiarato Peskov. (segue) (Rum)