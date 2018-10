Infrastrutture: Rosato (Pd), su Tav oggi a Torino auspichiamo prevalga interesse Italia

- Sull'operato del governo in tema di infrastrutture, il deputato del Partito democratico, Ettore Rosato, scrive su Facebook: "Bypassare l’Italia e realizzare le grandi infrastrutture europee a nord delle Alpi isolando di fatto il nostro paese e le nostre imprese. Lasciarci più traffico sulle strade e meno lavoro, meno indotto e meno produttività. Ecco il costo di un no alla Tav, l’Alta velocità ferroviaria che deve collegare il nostro paese alla Francia. Il Consiglio comunale di Torino - prosegue - deciderà oggi di un’opera strategica: non è una galleria, è come un paese affronta lo sviluppo e come una città ex industriale si riconverte dopo una crisi. Prevarrà l’ideologia o possiamo sperare che si ragioni degli interessi dell’Italia? Anche perché a pagarne le conseguenze siamo tutti noi. A partire - conclude Rosato - da quei 2,8 miliardi di euro di costi per la rinuncia sottratti alle finanze pubbliche". (Rin)