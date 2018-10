Governo: Monti, promesse elettorali in vuoto pneumatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, intervenendo ad "Agorà" su Rai3, ha sottolineato come le promesse elettorali, "particolarmente per queste elezioni, sono state emesse in una sorta di vuoto pneumatico, in una sorta di nirvana o di paradiso terrestre. Come se poi chi andasse al governo potesse ragionare prescindendo dalla collocazione internazionale dell'Italia, dagli accordi internazionali ed europei e dal vincolo finanziario e dalla ristrettezza delle risorse disponibili".(Rin)