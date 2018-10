Aerospazio: il Giappone lancia un satellite per la misurazione dei gas serra

- Un razzo vettore H-2A di Mitsubishi Heavy Industries lanciato oggi dall’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale giapponese (Jaxa) ha immesso nell’orbita terrestre il satellita Ibuki-2, progettato per l’osservazione e la misurazione dei gas serra nell’atmosfera. Il lancio del razzo vettore è avvenuto dal centro spaziale di Tanegashima, nel Sud-est del Giappone. Il nuovo satellite è più preciso e avanzato del suo predecessore, l’Ibuki-1, immesso in orbita nel 2009; il satellite orbiterà ad una altitudine di 600 chilometri, e raccoglierà dati in merito alle concentrazioni di anidride carbonica e metano. (Git)