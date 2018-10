Cultura: stasera premiazione Premio Anima 2018 su sociale in valori impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Richiamare l’attenzione delle imprese e dell’opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese, sensibilizzando alla crescita di una coscienza etica, attraverso l’arte e la cultura, nelle loro diverse forme di espressione". Questa la principale finalità, si legge in una nota, del "Premio Anima", ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto quest’anno alla XVII edizione."I vincitori, nelle categorie Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Musica, Teatro e Premio Speciale 2018, saranno premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da Giovanni Anversa, Luca Bergamo, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Paolo Conti, Alberto Contri, Domenico De Masi, Anselma Dell'Olio, Laura Delli Colli, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise, Giovanni Valentini, Nicola Zingaretti", riferiscono gli organizzatori in una nota. "Filo conduttore di questa edizione - si legge - è il comune impegno contro l'indifferenza nei confronti di importanti problematiche sociali, quali fenomeni di emarginazione, degrado e illegalità. Per ricordare e sottolineare l’importanza di valori quali l’integrazione e l’inclusione sociale, la cerimonia si aprirà con l’esibizione di Canio Loguercio insieme ad alcuni migranti della Società cooperativa Casba di Napoli con una rivisitazione del brano storico di Libero Bovio 'Lacreme napulitane' sul tema dell’emigrazione. I premi sono andati a: Dario Albertini, col suo "Manuel", nella categoria cinema; Alessandro Imbriaco, fotografia; Elisabetta Soglio e Marco Omizzolo, giornalismo; Emanuela Canepa con "L’animale femmina", letteratura; di Emanuela Canepa; RisorgiMarche, Neri Marcorè, musica; Nest Napoli Est Teatro, teatro". (segue) (Com)