Cultura: stasera premiazione Premio Anima 2018 su sociale in valori impresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa edizione del Premio Anima - la presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità, Sabrina Florio - vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre queste problematiche sociali. In un contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e sociale, il Premio Anima vuole invitare ad una riflessione sull’importanza dell’impegno comune di tutti - imprese, istituzioni, comunità locali, singoli cittadini, nella creazione di una società più aperta, equa, inclusiva e responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu nell’Agenda 2030". "Alla cerimonia di premiazione - conclude la nota - parteciperanno: l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all’Etica e Legalità Sabrina Florio. Tra gli altri, interverranno Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical e Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol. Presenterà la serata la giornalista Myrta Merlino. Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da Slamp, azienda associata ad Anima. L’evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale Rai e con il contributo di Unindustria". (Com)