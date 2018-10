Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Georgia: le elezioni presidenziali svoltesi ieri nel paese caucasico non hanno sciolto le riserve sul prossimo capo dello Stato. La candidata indipendente Salome Zurabisvhili e l'esponente del Movimento nazionale Grigol Vashadze hanno ottenuto il numero più elevato di consensi e ora dovranno sfidarsi al secondo turno. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17:30.- Energia: il Kazakhstan punta alla Cina come principale mercato per le sue esportazioni di gas dopo l'accordo fra KazTransGaz e Petrochina. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 11:45.- Iraq-Italia: il ministro della Difesa Elisabetta Trenta conclude una visita a Baghdad, Erbil e Mosul, dove ha incontrato il personale militare italiano e il nuovo primo ministro dell'Iraq, Abdel Madhi, al quale ha confermato la volontà del governo di Roma di chiudere la Task Force alla diga di Mosul entro il marzo 2019. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 14,30.- Italia-Libia: il generale Khalifa Haftar da ieri in visita a sorpresa in Italia per colloqui con il premier Conte e il ministro degli Esteri Moavero, al centro dei colloqui la Conferenza di Palermo per la Libia in programma a novembre. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.(Res)