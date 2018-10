Grecia: premier Tsipras, il nostro è ruolo chiave nel rafforzare cooperazione tra Ue e mondo arabo

- La Grecia può svolgere un ruolo chiave nel rafforzare la cooperazione tra l’Europa e i paesi arabi e nell'affrontare le sfide regionali. Lo ha detto il primo ministro greco nel suo discorso in apertura del terzo vertice Ue-Mondo arabo, in programma oggi e domani ad Atene. “La visione su cui si basa questo vertice sta diventando sempre più accettata e significativa, non solo per la nostra regione ma più in generale in tutta Europa", ha spiegato Tsipras citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "Tre anni fa abbiamo discusso della necessità di un dialogo più stretto tra l'Europa e i paesi arabi per affrontare le sfide regionali e rafforzare la cooperazione economica e, naturalmente, abbiamo considerato la Grecia come un paese europeo con forti legami storici, economici e culturali nel mondo arabo che può svolgere un ruolo cruciale in questo sforzo", ha affermato il premier ellenico. (segue) (Gra)